سماح جمال

برغم التزامن مع موعد انطلاق «كأس الخليج 23» في الكويت، إلا ان حفل الفنانة أصالة الذي أقيم امس الأول في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي كان كامل العدد من الجمهور الذي حضر للاستمتاع بليلة موسيقية ستبقى عالقة في ذاكرتهم.

وبرغم الصور النمطية التي كونها الكثيرين عن أصالة باعتبارها فنانة واثقة من نفسها، لكنها توجهت الى الجمهور بعد صعودها على الخشبة، قائلة: «بعد شوي بنخلي الحكي، بس بعد ما نخلص القلق، الرجفان، نشفان الحلق»، ولم تستمر هذه الحالة طويلا مع أصالة التي امتلكت المسرح وأسرت الجمهور.

وقاد الفرقة الموسيقية التي رافقت أصالة المايسترو وليد فايد، الذي أضاف كعادته الكثير على الحفل ليس فقط بموهبته التي لا يختلف عليها كقائد للفرقة الموسيقية وحسب، بل ومن خلال علاقة الصداقة التي تجمعه بالفنانة أصالة والتي انعكست على الحضور والحفل، وتوجهت أصالة للجمهور متحدثه، قائلة: «المايسترو وليد فايد صوته جميل، وطلبت منه بل وترجيته بكل الطرق حتى يغنى معي، ولكنه قال لي «اما ان أغنى معك او أشاور»، ومع انني قلت له غني معي وأنا راح أشاور، لكنه أصر على رفضه، ووعدني انه الحفل القادمة سيغنى معي».

وأكملت: «بالنهاية نحن هنا لنتسلى ونضحك ونغني، وأريد ان أحكيلكم حكاويكم وحكاياتي، وهغنيلكم كمان»، وتحدثت أصالة مع الجمهور على فترات متفاوتة، ومع خلفية موسيقية لأغنيتها «ذاك الغبي»، قالت: «على المحبة نلتقى، فما أحلى الوقت معكم وشكرا على حبكم، وبالرغم انني أستمتع بالكثير من الأمور مع اهلي واصدقائي، إلا ان شعوري داخل هذه الدائرة والحب والاهتمام والعشرة بيني وبينكم تجعلني غير قابله للانكسار وقادرة على الانتصار، وان اكون خليطا بين أشياء أحبها بأن أكون طيبة وممتعة ودمي خفيف وسعيدة، وأشعر ان بيني وبين جمهور الكويت عناصر مشتركة، فكلانا نحب الحياة بنفس الطريقة، وسعيدة انني غنيت معكم وشعرت بأنني واحدة منكم، وعلى المحبة نلتقي».

وبعيدا عن كلام أصالة لجمهورها، وبالعودة للأغنيات التي قدمتها، فقد حرصت على التنويع في أغنياتها بين ألبومها الأخير «مهتمة بالتفاصيل» وأغنياتها الأقدم، فافتتحت الحفل بـ «مين فينا»، واتبعتها بـ «أشكرهم» وسط تفاعل كبير من الجمهور، وألحقتها بأغنيات «شف عذر» و«يوم الرحيل» و«ابشر وتم»، وبعد ذلك قدمت «الحب»، ثم «حوبتي» وعقب الانتهاء منها قالت انها لا تتبع سياسة «الحوبة» في حياتها مع الآخرين كونها تغنيها بكل صدق، وقالت: «أخشى ان تصدقوني فقلت أقولكم الحقيقية»، وجاء ختام الجزء الأول من الحفل مع أغنية «عقوبة».

وجاءت بعد الاستراحة أغنية «يا حبيبة»، ثم «هيقولك» والتي اعترفت أصالة بأنها أرادت استغلال صديقتها وأستاذتها الفنانة سميرة سعيد، فقدمت هذه النوعية من الأغنيات التي اشتهرت بها الأخيرة، وغنت «كان يهمني» و«خانة الذكريات» و«سواها قلبي»، و«شو بدك»، ومن ثم قالت: «دائما مرتبطة بالناس الموجودين واللى بيرحلوا حتى لو ما كنت اعرفهم وبعد رحيلهم أغنيلهم، وأقول سرا للمرة الاولى، سواء ذكرى او رجاء بن مليح أكون شايفة صورتهما، وفي ناس ما بيعيشوا الأيام متل ما لازم، وبفكر لأني بغني بقدر أحكم عليهم وأحب ان أعيش عنهم، وأتمنى ناس تعيش لحظات انا ما عشتها بالرغم اني أحاول ان استغل الحياة الفرحة او الحزينة»، وقدمت أغنية للفنان الراحل ابو بكر سالم وهي «ما علينا يا حبيبي»، واتبعتها بـ «لا تخاف»، وجاء ختام الحفل بأغنية «ذاك الغبي».

لقطات من الحفل

٭ قالت أصالة إنها طلبت 3 تذاكر لبنات خالتها حتى يتمكنّ من حضور حفلها، ولكن المنظمين قالوا لها ان التذاكر نفدت، وتابعت: «لكني أرى أماكن، ام ان أصحاب هذه المقاعد سيأتون فيما بعد ام انهم تأخروا ولن يسمح لهم بالدخول؟».

٭ بدا الانزعاج على أصالة في بعض الأحيان مع طلبات الجمهور المتكررة لأغنيات بعينها، وقالت: «فيني أطلب منكم طلب، انتم عارفين الموضوع مثلي بالضبط، هنا ما في نطلب أغاني غير، فهنا دربنا وليد، وهو صارم، وبيمشينا على المسطرة وشاطر وبيحب شغله، وبتسمحلنا بنغني أغاني ما عملنا عليها بروفة»، وبالرغم من ان المايسترو وليد فايد أجابها بأنه لا يمانع، إلا انها قالت: «هو قال لا» وتابعت: «الأغنيات القادمة حلوين واخترتهم لكم بعناية».

٭ بعدما عادت أصالة من الاستراحة أبدت إعجابها برائحة المسرح، وسألت الجمهور عن السر وراء ذلك.

٭ قبل خروجها الى الاستراحة قامت أصالة بغناء أغنية «عادة» بدون مرافقة الفرقة الموسيقية وأهدتها الى احد الحضور ويدعى فهد، فتوجهت له قائلة: «وين فهد؟ الله يسعدك ويبعتلك بنت الحلال، وحابه أغنيلك بخطبتك وعرسك».

٭ ردا على مدح الجمهور لجمالها، قالت لهم: «انا أسقي رموشي بالليل يطلعوا الصبح، ولا تعتقدوا انني أضع رموش، كما أقوم بضرب نفسي على وجنتي حتى يحمروا».

٭ طلبت أصالة من الجمهور ان يشجع عازف الغيتار شريف فهمي، لأنه سقط اثناء البروفات، وقالت: «صفقوا علشان يعزف كويس، خايفة يكون موجوع وما يقدر يعزف كويس».