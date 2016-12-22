تمنت الفنانة مي عز الدين في لقاء إعلامي أجرته مؤخرا أن تحصل على راحة ولو لموسم واحد من مشقة تصوير مسلسلات رمضان، وأكدت وقتها أن خوفها من نسيان الجمهور لها يدفعها لمواصلة العمل دون راحة، ولكن يبدو أنها ستحقق أمنيتها مجبرة هذا العام، بعدما تعرض مسلسلها «رسائل» لأزمات كبرى مؤخرا أخطرها عدم كتابة السيناريو حتى اللحظة، وانشغال المؤلف محمد سليمان عبد المالك باستكمال كتابة مسلسل أحمد السقا بعنوان «الحصان الأسود».

وذكرت تقارير صحافية أن مي أعلنت مؤخرا أنها استقرت على خوض تجربتها الجديدة من إخراج إبراهيم فخر مع المنتج أمير شوقي، بعمل للسيناريست محمد سليمان عبدالمالك، ولكن الخير لم يكتب حرفا واحدا من المسلسل لانشغاله باستكمال كتابة حلقات مسلسل «الحصان الأسود» للنجم أحمد السقا، وعرضت عز الدين فكرة منح القصة لكاتب آخر لإنجاز المسلسل بسرعة وتم ترشيح صديقها وصاحب أعمالها الأولى محمد صلاح العزب الذي وافق بشرط «مستحيل» وهو تغيير المخرج لأسباب تتعلق بخلافات سابقة، ويتم الآن البحث عن كاتب آخر أو ورشة كتابة لإنجاز الحلقات الأولى قبل منتصف يناير المقبل وإذا تعثرت الفكرة سيتم تأجيل العمل بالكامل للعام التالي.