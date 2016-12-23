كشفت الراقصة والفنانة المصرية نجوي فؤاد، عن العدد الحقيقي لزيجاتها، موضحة أن شهرتها كانت العائق الأساسي أمام استكمال أيا منها.

وقالت الراقصة الشهيرة، خلال لقاءها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على فضائية "سي بي سي"، أنها تزوجت 6 مرات من بينهم مرتين عرفي، مُشيره إلى أنها كانت الزوجة الأولى لعمرو خورشيد، قبل ميرفت أمين وان احد ازواجها كان غير مسلم ودخل الاسلام كي يتزوجها.

وروت نجوى، أنها تعرضت للخيانة من صديقتها على مدار 15 عاما أنهتها بزواجها من زوجها، الذي كانت تثق فيه واستمر زواجهما 9 سنوات.

وأضافت، أنها تعرضت لصدمة حينما دعت لإحدى حفلات الرقص، ولم تكن تعرف أنه حفل زواج زوجها على صديقتها، مُشيره إلى أنها تعرضت لصدمة كبيرة حينها، وحينما وجدت معظم أصدقائها بالحفل، موضحه أنها لم تسأل زوجها حتى الآن أو صديقتها، عن سبب فعلها لذلك، مُشيره إلى أنها رقصت في الحفل حينها، قائله: “أحلى عرض قدمته في حياتي.. كنت زي الحمامة المذبوحة مش حاسة بالدنيا”.