أعلنت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، رفضها العودة لزوجها المخرج اللبناني باخوس علوان، وأنها لن تتراجع عن قرار انفصالها عنه.

دوللي شاهين، قالت في مداخلة هاتفية مع برنامج «راديو سكوب»، مع الإعلامية غدير حسان: «أن طليقها باخوس يحاول أن يعود لها ويصلح الأمور، إلا أنها رفضت لأن العلاقة بيننا وصلت إلى طريق مسدود».



وأضافت: «تم إطلاق العديد من الشائعات، إلا أننا كنا متفقين على الطلاق، لأسباب شخصية جداً لن أفصح عنها، كما نفت الشائعات التي نشرت مؤخرًا حول تعرضها للضرب من زوجها في حفل تامر هجرس، مؤكدة أن باخوس يعلم جيداً أنها فنانة ويوجد طفلة بينهما،

والحفل كان مليئاً بالحضور ولو كان حدث ذلك وسط أصدقائها لكان هو من سيتعرض للضرب.

الفنانة اللبنانية أنهت كلامها قائلة: «إنها تحرص على سمعتها، ولم تفكر في تخطي حدودها قبل الزواج أو بعده، لأنها ليست من السيدات اللواتي تفتعل أمورًا لتجعل زوجها يغار عليها».