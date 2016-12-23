كشف النجم المصري يوسف الشريف عن علاقته المميزة بزوجته، مؤكداً انها تشاركه في كل أعماله الفنية.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "كل يوم" انه "مفتخر بهذا الحب، وهي تعمل معي في الافلام وهي المسؤولة عن شكلي في المسلسلات واللوك الكامل".

ليردّ عليه أديب بطريقته الطريفة كل الجمل فيها "انا ومراتي واضح انك بتحب زوجتك، يعني انت مبسوك وانت بتحبها وعادي جداً". ليتابع "الله يخليكم لبعض خمسة وخميسة".

وأكمل تعليقه بتكون مبسوط وانت بتشتغل مع زوجتك، لو نفعت حنعممها".

كذلك أكد الشريف أن أجر الممثل في العمل الفني، من اختصاص المنتج ويتم وفقا لحساباته، مشيراً إلى أن المسلسل أو العمل الفني هو في النهاية سلعة إنتاجية تباع وتجلب إعلانات، مؤكداً أن "الأجر آخر حاجة بفكر فيها وهذا ليس ادعاء".