حصل الممثل الأيرلندي جايمي دورنان على لقب أكثر الرجال جاذبية في العالم لعام 2017. وقامت المجلة الأميركية Glamour بنشر نقريراً عن أكثر الرجال جاذبية لهذا العام، حيث اعتادت هذه المجلة المشهورة عالمياً أن تنشر كل عام من يحتل قمة هذه القائمة.

وجاء ذلك عن طريق استفتاء قامت به المجلة ويقوم على تصويت القراء، فإن عدد قراء هذه المجلة وصل إلى 80 ألفاً وقد قاموا بالتصويت لصالح النجم الشاب جايمي دورنان. نجم فيلم fiftyshadesofgrey الذي حقق نجاحاً كبيراً، ونال النجم انتشاراً واسعاً، وبات من أهم النجوم في العالم.



الجدير بالذكر أنّ النجم الشاب يتحضر في الوقت الحالي لفيلمه الجديد “Fifty Shades Darker” الذي سيقدمه مع النجمة داكوتا جونسون، والذي يعتبر تكملة لفيلمه الأوّل الذي حصد من خلاله نجاحاً كبيراً ونال الكثير من الجوائز.