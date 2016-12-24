أطلق الفنان الجزائري الشاب خالد أغنية خليجية بعنوان "وحدة بوحدة" من ألحان طلال، كان قد أصدرها المطرب السعودي محمد عبده قبل 3 سنوات.

الأغنية إيقاعية، أقرب إلى الأغاني المعاصرة في لحنها وتوزيعها الموسيقي، لكنها اليوم تحولت إلى أغنية خاصة بالفنان الجزائري الشاب خالد، بعد مؤتمر صحافي عُقد في القاهرة، قبل يومين، وحضره الشاب خالد نفسه والملحن طلال.

بدا واضحاً، من خلال تجديد الأغنية بصوت الشاب خالد، الاختلاف البسيط في التوزيع الموسيقي، بعد ثلاث سنوات من إصدارها، فكان اللحن أقرب إلى الأغاني الاستعراضية التي قدمها الشاب خالد وحملته إلى بعض الدول الأوروبية كمغنٍ جزائري.

والواضح أيضاً أنّ الملحن طلال يحاول إحياء الأغنية التي لم تنَل نصيبها من النجاح أو الشهرة بصوت محمد عبده، فقدّمها بصوت الشاب خالد لما يملكه من رصيد جماهيري، إضافةً إلى مزج كلمات طرأت على الأغنية الأصلية باللغة الفرنسية في مقاطع جديدة، كتوجّه يجمع بين اللغتين العربية والفرنسية.

ولم يذكر أن الفنان السعودي محمد عبده قد أدى هذه الأغنية، قبل سنوات، بل تحوّل اللقاء إلى مناسبة للوقوف على أعمال الملحن طلال في تعاونه مع عدد من الفنانين العرب، من خلال بعض الصُور التي عُرضت في الندوة الصحافية.

وعبّر الشاب خالد عن سعادته بالتنظيم الكبير للاحتفالية في إطلاق أغنيته المصورة الجديدة "وحدة بوحدة" من القاهرة إلى العالم العربي والعالمية.

بدوره، قال المخرج يعقوب المهنا إن الأغنية تطلبت منه التنقل بين عدة دول حتى وصل إلى الولايات المتحدة، ثم تركيا وبريطانيا.