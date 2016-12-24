قرر النجم عمرو دياب طرح كليب «معاك قلبي» رسميا ليلة رأس السنة، وهو الكليب الذي استعان في تصويره بمودل من كوستاريكا تدعى جوليانا هيرز، وتلعب دور حبيبته في الكليب.

و«معاك قلبي» كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان الملحن محمد النادي، وتوزيع الموزع أسامة الهندي، من إخراج هادى الباجوري، وتخطت الأغنية 10 ملايين مشاهدة على اليوتيوب.

وكان دياب انتهى الفترة القليلة الماضية من تصوير كليب «معاك قلبي» من ألبومه الأخير «أحلى وأحلى» الذي طرح أبريل الماضي من إنتاج شركة «ناي»، إذ صور عمرو الأغنية في القاهرة في بعض الأماكن الأثرية.