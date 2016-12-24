القاهرة - محمد صلاح

أعرب الفنان المصري القدير المنتصر بالله عن حزنه الشديد من جحود بعض الأصدقاء المقربين له وعدم اهتمامهم بالسؤال عنه أو الاتصال به، وقال إن هاتفه لا يتلقى أي اتصالات من الوسط الفني إلا ما ندر عن طريق هشام سليم وأحيانا قليلة من يسرا وشيريهان وعدا ذلك لا يهتم به إلا بناته وزوجته وأقاربه.

في الوقت نفسه، اصبح المنتصر بالله يعاني من ارتفاع أسعار الدواء وجلسات العلاج الطبيعي، خاصة ان نقابة الممثلين تتقاعس كثيرا في صرف مستحقاته المادية، وقارب حسابه بالبنك على النفاد بعد ان تحمل طويلا العلاج والأدوية على نفقته الشخصية.

وعلمت «الأنباء» أن نجم الكوميديا يعاني بشدة خلال الايام الماضية من أزمة صحية أدت لتدهور حالته الصحية، والمعروف انه كان قد تعرض منذ سنوات طويلة لجلطة بالمخ تركت آثارها على قدميه ويديه وصعوبة السير لفترة قصيرة، ويتردد باستمرار حاليا على احد المستشفيات.

المنتصر يصر رغم ظروفه الصحية على التواجد مع زملائه وأسرهم في أحزانهم، حيث شارك مؤخرا في عزاء احمد راتب ومحمود عبدالعزيز وقبلهما زوج الفنانة رجاء الجداوي، كذلك شارك في حضور فعاليات افتتاح وختام مهرجان القاهرة السينمائي. وآخر مشاركات المنتصر بالله الفنية كانت في حلقة واحدة من حلقات «راجل وست ستات» مع أشرف عبدالباقي وسامح حسيني، وكضيف شرف في مسلسل «حكايات البنات» اخراج إبراهيم الشقنقيري.