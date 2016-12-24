أثبتت النجمة كندة علوش أنها «وش السعد» على زوجها الفنان عمرو يوسف، بعدما وافقت شركات الإنتاج على اعتماد أجره الجديد ليصل لـ 13 مليون جنيه، وهو ضعف ما تقاضاه من أجر عن مسلسل العام الحالي، «جراند أوتيل»، وتخليدا للفندق الذي شهد تصوير المسلسل، تقرر بصفة نهائية عقد زفاف الثنائي الشهير هناك بالأسبوع الأول من شهر يناير المقبل.

وأكدت تقارير صحافية أن يوسف وقع عقد بطولة مسلسل «نقطة ومن أول السطر» المقرر عرضه بماراثون دراما رمضان بالأجر الجديد، كما تأكد رغبة عمرو بعقد زفافه خارج القاهرة، ولكنه تراجع عن فكرة تنظيمه بنفس القرية التي شهدت زفاف صديقه حسن الرداد وإيمي سمير غانم لأسباب تتعلق ببرودة الطقس واحتمال سقوط أمطار وفوبيا كندة علوش من الأماكن المفتوحة، واستقر أخيرا على العودة لفكرته القديمة بتنظيم الاحتفال على الطريقة المصرية القديمة بمحافظة أسوان بفندق «كتراكت» التاريخي الذي شهد أحداث مسلسل «جراند أوتيل».



ولم يتحدد موعد حفل الزفاف بدقة لظروف التنسيق مع الضيوف وشركات الطيران الداخلي، والبحث عن أماكن خالية بفنادق محافظة أسوان، حيث يعد شهر يناير الأكثر ازدحاما بسبب «الموسم السياحي» لزيارة الأماكن الفرعونية، ولكن بصفة مبدئية تحدد 6 يناير مع احتمال تأجيله ليوم واحد فقط.