ارتبط اسم الفنانة علا غانم أخيرا بالعديد من المشاكل في الوسط الفني سواء أزمتها مع صناع مسلسل «السبع بنات» أو مشكلة تتر العمل، وأيضا ما قيل أخيرا بأنها قررت مقاضاة منتج مسلسل «أبو البنات»، تفاصيل وكواليس وخلافات جعلت اسمها مرتبطا بالأزمات.

وفي تصريحات صحافية لها، قالت علا غانم إنها لا تحب الخلافات ولا تسعى لها، ولكنها شخص لا يحب التنازل عن حقوقه وهو أمر طبيعي، كما كشفت عن أن خلافها مع منتج «أبو البنات» مرتبط بعدم حصولها على الدفعة الأخيرة من أجرها فكيف يمكن أن تتنازل عنه؟

أما عن تتر مسلسل «السبع بنات» وما قيل حول خلافاتها كون إيمان العاصي هي بطلة العمل الأولى، تقول علا: «لا يشغلني من البطل الأول أو غيره، فالعمل في الأساس بطولة جماعية، وأفضل عدم الرد على هذا الكلام ولكني في نفس الوقت أحب أن يوضع اسمي بشكل يليق بي وبأعمالي وفي النهاية انا لا أهوى الخلافات أو الشجار وأحب أن أقدم أعمالي في هدوء وهو ما أركز عليه»، وتابعت بأنها كثيرا ما تقرأ شائعات وكلاما غريبا عنها ولكنها باتت تحب أن تعيش حياتها وعملها بشكل طبيعي.

ومن جانب آخر وحول تصريحاتها التلفزيونية الأخيرة عن خيانة الرجل، قالت علا غانم إنها «ست» صريحة واعتادت أن ترد على أي سؤال بصراحة شديدة، فلا تجمل الكلام أو تذوقه، وحينما سئلت عن الخيانة لم تستبعد أي رجل من القيام بذلك.