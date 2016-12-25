القاهرة ـ محمد صلاح

حرص الفنان محمد فؤاد على الاحتفال بعيد ميلاده وسط عدد من أصدقائه الرجال فقط، ورفع شعار الجميلات يمتنعن عن الحضور الى مكان الاحتفال داخل أحد كافيهات منطقة مصر الجديدة.

والطريف ان فؤاد، الملقب بـ «فؤش» كما يناديه أصدقاؤه المقربون، رفض الإعلان عن عمره الحقيقي، وأشاع روح البهجة والمرح مع أصدقائه، وقدم عددا من أغانيه بناء على طلب أصدقائه، والغريب انه قام بالعزف على آلة الغيتار الموسيقية لأول مرة ووضح تألقه ومهارته في العزف عليه.

وحضر الحفل الملحن وليد سعد، أصدقاء فؤاد ومنهم اللواء محمد الزيات، م.أحمد أيوب، اللواء محمد الصياد، إيهاب النجار، محمود جبر، أسامة الخياط، اللواء عبدالرحيم عواد وم.ماهر عبدالسميع، وغيرهم ممن شاركوه تقطيع التورتة.