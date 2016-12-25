أكدت الفنانة السورية مديحة كنيفاتي أن سنة 2016 كانت بالنسبة لها سنة جيدة بالمجمل، حيث إن الأحداث الجميلة كانت أكثر من السيئة، وقالت مديحة، في تصريحات صحافية لها: «كانت سنة 2016 جميلة بالمجمل وبالتأكيد كانت هناك احداث جميلة وأخرى سيئة لكن الأمور الجميلة كانت أكثر بكثير».

وسبق أن أعلنت مديحة اعتزالها عن عمل «صرخة روح»، وحول قرارها الاعتزال، أكدت أنها مقتنعة تماما بهذا القرار وليست نادمة عليه، وقالت: «كان قرارا شخصيا وهاما وعن اقتناع ولا أريد أن يزعل جمهوري مني والذين لم يحبوا العمل مع احترامي لكل الآراء ولكل الناس»، موضحة أن «صرخة روح» مرحلة وانتهت.