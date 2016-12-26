قدمت الفنانة أيتن عامر اسكتشا كوميديا بعنوان جحيم النفس ضمن فقرات الحلقة 12 من برنامج «snl بالعربي»، المذاع على قناة «cbc».

وظهرت آيتن خلاله في دور متخصصة في علم النفس القهري ووجهت من خلال أحد البرامج التي حلت ضيفة عليه، مجموعة من النصائح حول كيفية قهر الحماوات ومن بينها: «أوعي تثقي في ست زيك وتحكيلها على كل حاجة.. حاولي توقعي بين جوزك وحماتك بس من غير ما تبيني.. ليه تحرقي دمك لما ممكن تشلي اللي قدامك.. كل ما تحبي تضايقي واحدة قوليلها إنتي تخنتي كدة ليه".

يذكر أن برنامج "snl بالعربي"، هو النسخة العربية من البرنامج العالمي الشهير (Saturday Night Live)، والبرنامج في نسخته العربية إخراج عمرو سلامة، تأليف جورج عزمي ومحمود الفار ويتكون طاقم العمل من شادي ألفونس وخالد منصور ومحمود الليثي ونور قدري ونانسي صالح وأحمد سلطان وعلوي الحسيني.