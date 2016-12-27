يجهل كثيرٌ من الناس أصول بعض الممثلين الذين اشتهروا في السينما المصرية، وحققوا نجاحاً جماهيرياً من خلالها، لأنهم ولدوا وعاشوا في مصر ومن قبلها أباؤهم وأجدادهم.

وبحسب "شامتايمز"، منهم من جاء إليها في سن صغيرة، وأتقن اللهجة المصرية لسهولتها ولأن مصر صاحبة ثقافة راسخة تحتوي الغرباء ومع الأيام "يتمصرون"، دون أن يتذكر أحد بأن أصولهم تعود إلى مناطق أخرى من العالم.

فيما يلي، نورد أهم الأسماء التي لمعت في السينما المصرية دون أن تعود أصولها إلى "أم الدنيا" كما يسميها أهلها:

عمر الشريف

ولد باسم ميشيل ديمتري شلهوب بالإسكندرية من أسرة مسيحية تتبع المذهب الكاثوليكي، من أصول لبنانية.

تعود أصول أسرة والده إلى مدينة زحلة في لبنان، وكان تاجر أخشاب، أما والدته كلير سعادة كانت سيدة مجتمع ومن أسرة ذات أصول لبنانية-سورية أرستقراطية.

ويعتقد البعض أن الشريف غيّر اسمه بعد أن اعتنق الإسلام ليتزوج من “سيدة الشاشة” فاتن حمامة، لوقوعه في غرامها بعد أن أدى أمامها دور البطولة في فيلم “صراع في الوادي”.

لكن الحقيقة أن مخرج الفيلم يوسف شاهين وزميل الشريف منذ كانا طالبين في كلية فيكتوريا في الإسكندرية، هو الذي رشحه للدور، وهو الذي اقترح عليه تغيير اسمه لأن اسم ميشيل شلهوب اسم غير فني، ثم جاء اعتناقه للإسلام بعدها.

عبد السلام النابلسي

ممثل فلسطيني الأصل، ولد في لبنان، ونشأ في وسط متدين، وكان جده قاضي مدينة نابلس الأول في فلسطين، وكذلك أصبح والده الذي أرسله بعد حصوله على الثانوية العامة إلى مصر ليلتحق بالأزهر الشريف.

إتقانه اللغة العربية فتح له باب العمل بالصحافة الفنية والأدبية في أكثر من مجلة، ومنها مجلات “مصر الجديدة” و”اللطائف المصورة” و”الصباح”.

جاءته الفرصة لتقديم أول أدواره السينمائية من خلال فيلم “غادة الصحراء” في العام 1929، إلا أن فيلم “وخز الضمير” في العام 1931 هو الذي وضعه على سلم الشهرة.

احمد مكي

ولد أحمد مكي وشقيقته إيناس في مدينة وهران غرب الجزائر التي يعود إليها جذور والدهما، الذي تزوج أمهما المصرية، ثم انتقلا معها إلى مصر للعيش، ويحملان الجنسيتين المصرية والجزائرية.

بدأ حياته الفنية كمخرج لعدد من الأفلام القصيرة حتى قام في العام 2005 بإخراج فيلم “الحاسة السابعة” للممثل أحمد فاروق الفيشاوي، كما شارك في إخراج عدد من المسلسلات التلفزيونية منها “لحظات حرجة” و”تامر وشوقية” الذي قدم من خلاله شخصية “هيثم دبور” لينطلق منها إلى عالم البطولات المطلقة.