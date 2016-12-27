وجدت مطربة "أراب أيدول" في موسمه الثاني، المصرية كارمن سليمان، نفسها وسط اتهامات بالتطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل، بعدما أعلنت أخيراً عن استعدادها لإقامة حفل في رام الله، وهو ما قد يستدعي ختم جواز سفرها إسرائيلياً، مثلما هو متعارف.

وأجرى "العربي الجديد" اتصالا بوالد كارمن سليمان، فرد قائلا إنها ليست المرة الأولى التي تغني فيها كارمن في رام الله، بل الثانية، موضحا أنها في المرة الأولى لم تختم جواز سفرها بالختم الإسرائيلي، بل عن طريق الأردن.

وأضاف أنه "لو كان ضروريا أن يحدث ذلك لكانت امتنعت كارمن عن السفر، وهو ما سيتكرر أيضا في المرة الثانية، إذ ستذهب عن طريق الأردن، فما الذي يستدعيها أن تذهب عن طريق تل أبيب؟".

هذا وسيقام الحفل الذي تحييه كارمن سليمان بمناسبة أعياد رأس السنة برام الله، يوم 31 من ديسمبر/كانون الأول الجاري، وكانت المرة الأولى التي غنت فيها كارمن برام الله منذ عامين، وكانت أيضا بمناسبة الاحتفالات بالعام الميلادي الجديد.