كشف فنان الماكياج محمد عشوب، الكثير من القصص التي تنشر للمرة الاولى عن النجمة المتألقة شريهان.

وأكد في برنامج “ممنوع من العرض” المذاع على شاشة “الحياة” أن رفض الفنانة شريهان لفكرة فوازير قدمها لها المخرج الراحل حسين كمال، وكان مخططا أن تعرض على شبكة قنوات art، تسبب في صدمته وبقائه في العناية المركزة بالمستشفى لمدة 10 أيام.

وقال عشوب إن قنوات art، بقيادة الفنانة صفاء أبو السعود، فكرت في إحدى السنوات في تنفيذ هذا المشروع، واتجه التفكير على الفور إلى المخرج حسين كمال، والذي بدوره فرح كثيرا بالمشروع، لأنه كان يرغب في إبداع شيء لنجمة الاستعراض التي اكشفها، شريهان.

وأضاف أن “كمال بدأ يفكر في كل تفاصيل العمل من ألحان وملابس ورؤية وغير ذلك، لكنه فوجئ بشريهان تعترض على أفكار الفوازير، ولم يكن معتادا على أن يرفض أحد فكرة أو رؤية أو سيناريو له فأصيب بصدمة، وأدخل الى المستشفى”.

وتابع: “قنوات art حاولت حينها تنفيذ المشروع بالاستعانة بحوالي 10 مخرجين لكنه لم يتحقق”.