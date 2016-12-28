كشف فنان الماكياج محمد عشوب، أن الفنانة المصرية شيريهان كانت سببًا رئيسيًا في دخول المخرج الراحل حسين كامل لغرفة العناية المركزة في إحدى المستشفيات الخاصة.

محمد عشوب، قال خلال حلقة برنامج «ممنوع من العرض»، المذاع عبر فضائية «الحياة»: «إن شيريهان رفضت فكرة فوازير قدمها لها المخرج الكبير الراحل حسين كمال، وكان مخططًا أن تعرض على شبكة قنوات art، تسبب في صدمته وبقائه في العناية المركزة بالمستشفى لمدة 10 أيام».

أضاف: «أن قنوات art، بقيادة الفنانة صفاء أبو السعود، فكرت في إحدى السنوات في تنفيذ هذا المشروع، واتجه التفكير على الفور إلى المخرج حسين كمال، والذي بدوره فرح كثيرا بالمشروع، لأنه كان يرغب في إبداع شيء لنجمة الاستعراض التي اكشفها، شريهان».

وتابع: «إن كمال بدأ يفكر في كل تفاصيل العمل من ألحان وملابس ورؤية وغير ذلك، لكنه فوجئ بشريهان تعترض على أفكار الفوازير، ولم يكن معتادا على أن يرفض أحد فكرة أو رؤية أو سيناريو له فأصيب بصدمة، ودخل المستشفى، وقد حاولت قنوات art تنفيذ المشروع بالاستعانة بحوالي 10 مخرجين لكنه لم يتحقق، بالرغم من التكاليف التي تكلفتها».