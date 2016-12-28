استطاعت الفنانة فريال يوسف أن تلفت الأنظار مرة أخرى بعد مشاركتها في مسلسل «السبع بنات» مع الفنانة علا غانم وهو اللقاء الثالث الذي يجمع فريال بالمؤلف أحمد صبحي بعد مسلسلي «أسرار» و«ألوان الطيف».

وعن كواليس العمل، قالت فريال، في تصريحات صحافية لها: الحب والعلاقة الرائعة في التصوير ظهرت للجمهور من خلال العمل ومن خلال الصور التي جمعتنا في الكواليس لدرجة أننا كنا لا نتمنى انتهاء التصوير، وبرأيها هذا كان سر نجاح العمل، كما أن المخرج محمد النقلي أعطى كل فنانة حقها، فهو يعمل بكل طاقته ويشارك في العمل بحب، وتحمد الله على ردود الفعل وتراها إيجابية جدا وهذا يرضيها.

وعلى جانب آخر، نفت أن يكون سبب اعتذارها عن بطولة مسلسل «فوبيا» مع الفنان خالد الصاوى وجود أي خلافات بينهما، واعتبرته «تميمة» الحظ لها بعد مشاركتها في «خاتم سليمان»، وأوضحت أن توقيعها مع الفنان محمد فؤاد لبطولة مسلسل «الضاهر»، كان شرطا فيه الظهور الحصري في رمضان مع فؤاد وهو أيضا سبب اعتذارها عن مشاركة طارق لطفي بطولة مسلسل «بين عالمين».

وحول ما قيل عن غضبها باعتبارها بديلة للفنانة ريم مصطفى في مسلسل «حجر جهنم» أمام إياد نصار وكندة علوش، نفت ذلك، وقالت: أنا كنت نجمة صف أول في تونس وعمري عشرين عاما ولا تعنيني الشهرة ولا أبحث عنها، كما انه لا تشغلني الغيرة، مؤكدة أنها كانت من المفترض أن تقوم بدور علا غانم في مسلسل «الخروج» لكنها اعتذرت عنه، وتابعت: عندما جاءت علا لتقديمه سعدت بشدة، خاصة أنهم استعانوا بنجمة كبيرة أدت الدور ببراعة، وبالتالي وجودي في «حجر جهنم»، رزق في المقام الأول وقد يكون القائمون على العمل رأوا أنني أنسب في الدور لأنه سوق عرض وطلب.