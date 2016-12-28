تعرضت الفنانة السورية أمل عرفة لعارض صحي طارئ أدى إلى تأجيل تصوير مشاهدها في بطولة مسلسل «سايكو» من تأليفها بالشراكة مع المخـرج زهيــر قنــوع

وإخراج كنان صيدناوي وبطولتها برفقة فادي صبيح وأيمن رضا ومجموعة من النجوم من سورية، ومن لبنان ماريو باسيل ورولا شامية وطارق تميم ونور صعب.

وعن مرضها قالت أمل عرفة: أعاني من شلل في العضلة المحيطة بالعصب الصوتي وهو ما يمنعني من الكلام لفترة طويلة، ويتطلب هذا الأمر راحة بدون كلام، بالإضافة إلى تلقي العلاج اللازم والحصول على النقاهة الكافية، حيث إنه يشفى بعد ذلك بإذن الله، لافتة الى أن المرض أتى نتيجة خطأ طبي، مشيرة إلى أنها ستكشف في الوقت المناسب عنه وعن اسم الطبيب.

وكشفت أمل، في تصريحات لها، أنها بدأت تصوير مشاهدها في مسلسل «سايكو» رغم كل الظروف، حيث تستطيع التصوير ومن ثم تأخذ فترة راحة لتعاود التصوير، ملمحة الى

أنها لا تستطيع الكلام لوقت طويل ويجب أن تأخذ فترة راحة، كما أكدت أنها قوية وأن إيمانها وثقتها بالله كبيرة وسوف تتجاوز هذه المرحلة التي اعتبرتها امتحانا لها.