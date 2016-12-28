أكدت الفنانة ميس حمدان أن 2016 من أسوأ الأعوام عليها، وذلك بعد خبر إصابة شقيقتها مي سليم في حادث سيارة، حيث شعرت بأن روحها تسحب منها حتى اطمأنت عليها، وقالت ميس، في تصريحات صحافية لها: «لكن على المستوى المهني أعتبر أن مسلسل «أمير الليل» مع رامي عياش من أهم ما قدمته في حياتي الفنية، وسعدت كثيرا بهذا العمل»، وتابعت أن العمل أيضا أعاد اكتشافها كمطربة وذلك بعدما قدمت أغنيات لنجوم كبار مثل محمد عبدالوهاب وأسمهان وأم كلثوم، ولم تصدق رد الفعل القوي عند عرض العمل حينما قدمت أغنية «أنا بانتظارك» لأم كلثوم، خاصة أن العمل يدور في إطار رومانسي.

وعن حياتها العاطفية، قالت ميس إنها لم توفق باختياراتها في عام 2016 ولم تجد من تطلق عليه لقب «شريك العمر»، وأكملت أن أمنيات العام الجديد بالنسبة لها أن تجد الزوج المناسب وأن تحمل لقب «ماما»، وتابعت أنه بالرغم من هذه الأمنية تخشى كثيرا من التجربة بسبب الطلاق الذي اصبح منتشرا بكثرة هذه الفترة، علما بأنها شخص يكره الفشل.

أما عن مواصفات فتى أحلامها، فتقول: «يجب أن يكون طموحا ويتسم بالرجولة والطيبة ويحب عملي كثيرا، فلا يطلب مني اعتزال الفن، لأنني أعشق التمثيل منذ طفولتي، وألا يكون شخصا بخيلا».