بعد أيام طويلة من المفاوضات المتعثرة مع نجوم التمثيل في مصر لمشاركة الفنان أحمد عز بطولة فيلم «الخلية»، عثر المخرج طارق العريان على طوق الإنقاذ بعد موافقة الفنان السوري سامر المصري على تقديم شخصية الإرهابي زعيم الخلية الجهادية وبدأ بالفعل تصوير الفيلم.

وذكرت تقارير صحافية أن عز فتح باب التفاوض مع العديد من النجوم ومنهم أمير كرارة وفتحي عبدالوهاب وأحمد السعدني وآخرون، لكن أغلبهم رفض المشاركة بتصوير الفيلم، إما للانشغال بتصوير أعمال أخرى، مثل أمير المرتبط مع أحمد السقا بتصوير فيلم «هروب اضطراري»، أو خوفا من مشاهد المعارك «الحقيقية» التي سيتم تنفيذ بعضها بالنيران الحية تحت إشراف متخصصين من قوات العمليات الخاصة المصرية، وبعضهم هرب من المفاوضات بعدما أكدت الشائعات أن الفيلم لن يكتمل بسبب قرب صدور حكم نهائي بحبس أحمد عز بواقعة سب وقذف الفنانة زينة، لكن سامر المصري تحدى كل هذه المعوقات ووافق على بطولة العمل لتصبح إطلالته الأولى عبر السينما المصرية.

وتدور أحداث فيلم «الخلية» حول ضابط شرطة من فريق العمليات الخاصة، الذي يجسد دوره أحمد عز، يطارد خلية إرهابية خطيرة للغاية تدبر العديد من العمليات الإرهابية التي تحاول ضرب البلد، ومنها تفجيرات في أماكن حيوية، ويشارك في بطولته أمينة خليل وأحمد صفوت ومحمد ممدوح وعائشة بن أحمد، ومن إنتاج وإخراج طارق العريان.

من جانب آخر، حذرت الفنانة منة فضالي، جمهورها عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيسبوك»، من منتحلة لشخصيتها. وقالت منة في تحذيرها: «يا جماعة في واحدة منتحلة شخصيتي وبتكلم وتضيف أصدقائي بحسابها.. أنا معنديش غير الحساب ده».

هذا وتستعد فضالي لخوض السباق الرمضاني المقبل مع الفنان محمد رمضان، في مسلسله الجديد «مرزوق وإيتو»، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج طارق رفعت، وكانت منة فضالي، قد شاركت العام الماضي في مسلسل «وش تاني»، مع الفنان كريم عبدالعزيز، كما تنتظر عرض الجزء الرابع من مسلسل «سلسال الدم»، مع عبلة كامل، ورياض الخولي، وعدد كبير من النجوم.