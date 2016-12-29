كان عام 2016 "سنة نحس" بالنسبة لعدد من الفنانين العرب والأجانب، حيث مروا بانتكاسات كبيرة غيّرت لبعضهم مسار حياتهم، فيما جعلت آخرين تحت المجهر بعد أن تحولت حياتهم الشخصية إلى مادة دسمة للجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم.

وتنوعت مصائب الفنانين خلال عام 2016 بين السرقة والطلاق والفضائح والأمراض والمحاكم، وأبرزهم:

طلاق أنجلينا جولي وبراد بيت

شهد العام 2016، خبر انفصال أشهر ثنائي في هوليوود بين أنجلينا جولي وبراد بيت، حيث جاء طلاقهما مفاجئاً بعد قصة حب دامت 12 عاماً. لكن جولي حصلت على الحضانة الكاملة لأطفالها الستة بموجب حكم المحكمة العليا في لوس أنجليس.

سعد لمجرد في السجن



كانت قضية سعد لمجرّد من أكثر القضايا التي شغلت الرأي العام والفنانين في العالم العربي هذا العام، حيث تدخل ملك المغرب شخصياً لمساعدته على إخراجه من السجن على خلفية اتهامه بالتحرش بفتاة في فندق بباريس.

كيم كاردشيان تُسرق



تعرضت نجمة برامج تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، لسطو مسلح خلال تواجدها بفندق في باريس وسرقت منها مجوهرات بنحو 10 ملايين دولار، وأصيبت بصدمة نفسية دفعتها إلى الانطواء والابتعاد عن الأضواء.



كاني ويست ينهار



بعد شهر من تعرض زوجته كيم كاردشيان للسرقة في باريس، أصيب مغني الراب كاني ويست، بانهيار عصبي أدخل على إثره إلى مصحة نفسية في لوس أنجليس، وألغى جزءاً كبيراً من جولته الغنائية وقطع حفلاً في بدايته في كاليفورنيا.



هيفا وهبي تُسرق



خلال نفس الشهر الذي تعرضت فيه كيم كاردشيان للسرقة، تعرضت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي أيضاً لمحاولة سرقة بعد ساعتين من هبوط طائرتها في باريس، وشاركت متابعيها على سناب شات تجربتها المريرة وتفاصيل نجاتها من محاولة الخطف التي تعرضت لها خلال توجهها إلى الفندق.



سيلينا غوميز تمرض



أجبرت نجمة البوب العالمية سيلينا غوميز عن التوقف عن جولتها العالمية المقررة لعام 2016 بسبب التأثيرات الجانبية لمرض مزمن في الجهاز المناعي، وفضلت البقاء هذا العام منزوية بعيدة عن عدسات الكاميرات ومتابعيها عبر مواقع التواصل.



مهرة وزوجها



تحولت الفنانة البحرينية المهرة إلى حديث الساعة هذا العام بعد الكشف عن اعتقال زوجها الفنان والمنتج الكويتي عادل المسلم في قضية مخدرات.



وكتبت المهرة في تغريدة: "اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منها" بعدما كانت تلتقط صوراً بجانب الهدايا الثمينة التي كان يهديها لها زوجها وآخرها طائرة خاصة بمناسبة عيد ميلادها.

محاكمة جاستين بيبر



على الرغم من أن مغني البوب الكندي جاستن بيبر ما زال صغيراً في العمر، غير أن المشاكل والحوادث التي تحوم حوله كثيرة بسبب طبعه الحاد، غير أن هذا العام كان الأكثر "نحساً" بالنسبة له حيث وجه له القاضي تهمة الاعتداء على مصور بعد محاكمات استمرت 3 أعوام.



دينا والشائعات



تعرضت الفنانة الاستعراضية المصرية دينا لهجوم لاذع من قبل وسائل إعلامية مصرية وعربية معلنة عزمها رفع دعاوى قضائية ضدهم بتهمة محاولة تدمير حياتها الزوجية عقب نشر إشاعات حول تخليها عن زوجها عقب حبسه بتهمة تهربه من تنفيذ أحكام قضائية صادرة ضده.

ليلى عبد اللطيف تفرّ؟



تعرضت المنجّمة اللبنانية ليلى عبد اللطيف لحملة سخرية وانتقادات لاذعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب إخفاق عدد من توقعاتها السياسية وآخرها تأكيدها وصول هيلاري كلينتون إلى سدة الرئاسة الأمريكية، وسافرت إلى لندن لأخذ استراحة على حد قولها فيما كانت الشائعات تحوم حوال اعتزالها التنجيم.