بيروت - بولين فاضل

أكدت النجمة نوال الزغبي أنها في هذه المرحلة لن تقدم ألبوما وإنما أغنيات منفردة، معتبرة الأغنية المنفردة بمنزلة ألبوم في هذه الأيام.

وأوضحت نوال، التي لم تستقر بعد على أغنيتها المقبلة، أن بين يديها حاليا مجموعة من الأغنيات ومن المقرر أن تختار واحدة من بينها على أن تكون باللهجة اللبنانية.

وعلى صعيد آخر، أكدت الزغبي أنها لن تمثل ذات يوم لكونها لا تحب التمثيل ولا يعنيها أن تقوم بحفظ سيناريو وحوار وما إلى ذلك، لافتة إلى أن أفلاما لا تعد ولا تحصى عرضت عليها، والعروض لاتزال قائمة لكنها لا ترى نفسها ممثلة.