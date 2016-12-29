نفت د.إيناس عبد الدايم رئيسة دار الأوبرا المصرية كل الشائعات حول رغبة الفنانة أنغام تأجيل حفلها المنتظر في ثاني أيام العام الجديد على المسرح الكبير تعويضا لمن فشلوا في حجز تذاكر حفلها بمهرجان الموسيقى العربية، وأكدت أن أنغام ستشارك في الحفل مع قائد الفرقة الموسيقية هاني فرحات.

وأشارت عبد الدايم، في تصريحات صحافية لها، أن سبب انتشار الشائعة هو عدم توافر تذاكر الحفل في مقر دار الأوبرا، حيث تم اعتماد نظام جديد لحجز تذاكر كل حفلات المسرحين الكبير والصغير عبر موقع إلكتروني، منعا للتلاعب أو تكرار واقعة احتكار بعض الأفراد لتذاكر الحفلات المهمة وطرحها في السوق السوداء بأسعار مضاعفة، وهو ما حدث في حفل أنغام السابق. وبناء عليه، وعدت أنغام بتقديم حفل آخر لتعويض جمهورها.

وأضافت: الحفل سيبدأ في الثامنة مساء الاثنين المقبل بفاصل موسيقي تحت عنوان «المايسترو» ويتضمن مجموعة من أشهر المؤلفات الموسيقية الشرقية ذات التوزيع الجديد لهاني فرحات، لتشدو بعد ذلك أنغام بباقة من أشهر أغنياتها.