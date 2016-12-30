بعد اسابيع على إعلان خطوبته من الفنانة السورية كندة علوش، احتفل النجم المصري عمرو يوسف بعيد ميلاده بطريقة مميزة.

نشرت صفحة الفنانة الشعبية بوسي مقطع فيديو من الاحتفال التي كانت تغني له أغنية عيد ميلاده، ومن ثم اوقفت الغناء واكملت بطريقة طريفة بغناء “كل البنات بتحبك”، الامر الذي اثار ضحكته وخجله في آن معاً.

ولفتت علوش الانظار برد فعلها الطريف، حيث بدأت تدل باصبعها على خطيبها الوسيم للتأكيد على حديثها، فيما احتضنها يوسف وقبل رأسها أثناء غناء بوسي وسط حضور عدد كبير من الفنانين والمقربين منه.



وعلقت الفنانة السورية كندة علوش، زوجة الفنان عمرو يوسف على الفيديو بطريقة مازحة قائلة: "أي بعرف يا بوسي إن كل البنات بتحبو، بس هو ما بيحب حدًا غيري، وهايدا الزلمة Amr Youssef إلى أنا وبس".