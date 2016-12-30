حققت صوراً جديدة للفنّانة اللبنانية الين خلف رواجاً واسعاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي، على رغم ابتعادها عن الوسط الفني منذ فترة طويلة.

وشاركت خلف (42 عاماً) متابعيها عبر تطبيق "انستغرام" صورة جمعتها بزوجها كارول ابن الكوميديان اللبناني ايلي أيوب، علماً أن خلف التي اختبرت شعور الأمومة للمرة الأولى خلال عام 2014، عندما انجبت طفلتها "ليفي"، بعد ان ارتبطت في عام 2013 من ايوب بزواج مدني في قبرص.

وكان انطلاقها في عالم الفن عبر مسابقة للمغنين الهواة "ليالي لبنان"، والتي حصلت فيها على الميدالية الذهبية.

وأول ألبوم أطلقته كان يحمل اسم " خايفة منك"، من إنتاج شركة ريلاكس إن كومباني في عام 1996، وحقق نجاحاً كبيراً. وكان يتولى إدارة أعمالها جي جي لامارا مدير أعمال النجمة، نانسي عجرم لكنها إنفصلت عنه فيما بعد.