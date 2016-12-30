في الكويت هناك الكثير من الإعلاميين يتمتعون بالأداء الراقي

أميرة عزام

شق الاعلامي البارز طلال الماجد طريقه من العمل بالاذاعة عام 1998 ليشارك في العديد من البرامج الاذاعية والتلفزيونية الهادفة، الا انه يرى ان امامه الكثير الذي لم يقدمه بعد، فكل ما قدمه من برامج لم ترض طموحه فهو يسعى دائما لتقديم المزيد من البرامج المتميزة.

«الأنباء» التقت الماجد في حوار سريع، فإلى التفاصيل:

من بين البرامج العديدة التي قدمتها.. ما افضل برنامج قدمته؟

٭ برنامج «بيت العرسان» الذي صور في مصر عام 2006، وهو برنامج انتاج سعودي – مصري مشترك تقوم فكرته على تحضير زوج المستقبل، وقد شارك فيه ستة عشر مشتركا من مختلف الجنسيات العربية من السعودية وليبيا والسودان ومصر والخليج العربي، كل مشترك يحاول ان يثبت انه الزوج المثالي، ويقوم البرنامج على التصوير الحي على مدار 24 ساعة يتعرض خلالها الزوجان للعديد من المواقف المحرجة ومقارنة كيفية التصرف حيال هذه المواقف، مع محاضرات للازواج من اطباء وعلماء وطهاة، واخرج هذا البرنامج مخرج لبناني هو نفسه مخرج برنامج ستار اكاديمي – ساعده في الاخراج المخرج المصري احمد القاضي، وقد حقق هذا البرنامج شهرة عربية واسعة.

ما البرامج التي ترغب في تقديمها مستقبلا؟

٭ ارغب في تقديم المزيد من البرامج مع البسطاء الذين لا يتوقعون المشاركة في الاعلام للحديث عن آمالهم وآلامهم، وان اقدم المزيد من البرامج المتخصصة للاطفال حيث انني اشعر بقلة البرامج المقدمة لهم.

كيف تنظر للمنظومة الاعلامية في الكويت والعالم العربي؟

٭ أرى ان ربط الاذاعات العربية في بث مشترك من افضل الامور التي تدعم الاعلام العربي، ولنا تجربة في ربط اذاعة الكويت بالاذاعات في مصر وفلسطين وتونس وغيرها، ومن هذا المنطلق فإن انطلاقة محطة «هنا الخليج» ارى انها ستوحدنا اكثر على المستوى الخليجي والعربي، وكذلك فإن اذاعة «قناة الخليج العربي» التي تنطلق من البحرين ويعمل بها طاقم من كل الدول الخليجية تسعى لتحقيق هذا الهدف، الا انه وبرغم تعدد القنوات الفضائية العربية الا اننا لانزال نفتقر لوجود قناة عربية تجمع العرب كلهم وترسخ التعاون العربي المشترك في المجال التلفزيوني.

ماذا عن البرنامج الذي تقدمه حاليا؟

٭ اقدم حاليا «مراحب» وهو برنامج اذاعي يومي يذاع على البرنامج العام من التاسعة والنصف صباحا حتى الحادية عشرة، وهو من النوع الثقافي الاجتماعي يقدم موضوعا مختلفا كل يوم ليشاركنا المستعمون بآرائهم حول هذا الموضوع، وفي التلفزيون اقدم برنامج «محطات اعلامية» من اخراج: ثامر الاسمر.

ايهما تفضل الاذاعة ام التلفزيون؟

٭ افضل البرنامج الجيد الذي يتمتع بالفكرة الجيدة والتواصل مع الجمهور بغض النظر عما اذا كان يقدم في الاذاعة او التلفزيون.

افضل الاعلاميين من وجهة نظرك في الكويت والعالم العربي؟

٭ في الكويت هناك الكثير من الاعلاميين يتمتعون بالاداء الراقي امثال ماجد الشطي وعلي حسن وامينة الشراح، وعربيا هناك معتز الدمرداش ولميس الحديدي من مصر، ومي متي من لبنان، وداود الشربان في «ام بي سي».

كلمة أخيرة؟

اوجه جزيل شكري لجريدة «الأنباء» على دعمها المستمر للشباب وتواصلها المستمر مع الاعلاميين.