قالت الفنانة ديانا حداد ان لديها قناعة ومبدأ بأن النار تحرق من يلمسها، وقالت: «طالما أنني إنسانة أعيش بسلام وواضحة ومتصالحة مع نفسها، لا أخشى شيئا.. أتيت لتقديم فن وإيصال رسالة في شكل مشرق للناس، ولم أهدف إلى شيء آخر من وراء فني، فمتى وجدت النقطة السوداء في سجل الإنسان، خصوصا الفنان، تلازمه مدى الحياة».

وفي رد على سؤال «ما هي أكبر غلطة اقترفتها في حياتك؟»، أجابت حداد، في تصريحات صحافية لها: «الزواج المبكر.. لا أعتبر زواجي غلطة فقد أثمر فتاتين رائعتين، لكنني أخطأت أنني تزوجت في سن مبكرة.. لم أفكر حينذاك سوى بالإنسان الذي أحب، وبالعائلة التي سأكونها وبالأطفال الذين سأنجبهم، لكنني مع العمر والخبرة والتطور الذهني والتجربة، قلت لو أنني عدت إلى الماضي لتزوجت في سن الـ 25 كحد أدنى، وهو سن الوعي والنضج الفكري والذهني والجسدي، وهو كلام أقوله لابنتي صوفي، وهي تؤيدني، فلا تفكر في الارتباط قبل نهاية دراستها والتأسيس لمهنتها».

يشار الى أن حداد تزوجت المخرج الإماراتي سهيل العبدول في عام 1995، وتطلقا في عام 2009 بعد زواج أثمر ابنتين: صوفي وميرا.