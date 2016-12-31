أعلنت مؤسسة الدوحة للأفلام عن تأكيد حضور خبراء السينما، الإيراني أصغر فرهادي والفرنسي برونو دومونت والكمبودي ريثي بان للنسخة المقبلة من قمرة 2017.

وستقام النسخة الثالثة من قمرة من 3 إلى 8 مارس المقبل في الدوحة، وهي الفعالية المخصصة لتطوير المواهب الواعدة مع تركيز على المخرجين الذين يقومون بتجاربهم الإخراجية للمرة الأولى أو الثانية من قطر والعالم.

وقالت الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام فاطمة الرميحي «نتشرف بحضور ثلاثة خبراء من السينما المعاصرة في قمرة وهم أصغر فرهادي وبرونو دومونت وريثي بان الذين سيقدمون أساليبهم المختلفة في صناعة الأفلام إلى قمرة 2017».

بدوره، قال المستشار الفني لمؤسسة الدوحة للأفلام ايليا سليمان: يواصل قمرة في نسخته الثالثة التركيز على جوهر رسالته، في أن يكون متناسقا ودقيقا، الخبراء الثلاثة أصغر فرهادي وبرونو دومونت وريثي بان ثلاثة فنانين مميزين، سيعززون بتجاربهم هذا المفهوم وهذه الفلسفة، حيث سيعرض صناع الأفلام الثلاثة أعمالهم ويشرحونها للمتلقي.