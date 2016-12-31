رد الموسيقار المصري حلمي بكر، على مهاجميه سواء من الجمهور، أو النجوم الذين يعيبون عليه جرأته الزائدة وحدته في الرأي، قائلا: «لا أهتم بهم ولا أنظر إليهم»، وأضاف: «كل اللي بيطلعوا يشتموني، رفضت ألحن لهم، ومش هلحن لحد منهم وعندي كلب قدام الباب لمنعهم من الدخول».

وتابع بكر في تصريحات صحافية له: «أقول لهم من أنتم؟، وثقافتكم تعادل ثقافة بتوع البطاطا، وانتقاداتكم لن تؤثر على رأيي مدى حياتي».

من جانب آخر، طلب بكر من المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم الجلوس في البيت والتوقف عن الغناء، لأنه لم يعد قادرا على تقديم مزيد من الأغاني بشكل يمكن الاستماع له، لكن شعبان رد عليه، مؤكدا أنه لا يهتم بكلامه، وسيستمر في الغناء.

وكان الموسيقار المصري قد سبق وطلب الأمر نفسه من المطرب الكبير أحمد عدوية، الذي رفض أيضا كلامه، وهاجمه على الفضائيات.

جدير بالذكر ان حلمي بكر صاحب رصيد كبير من الألحان الغنائية والموسيقى التصويرية للأفلام والفوازير منها «فوازير شريهان حول العالم»، و«ألف ليلة وليلة» و«فطوطة» وأفلام «آخر الرجال المحترمين» و«ابن الحتة» و«بمبة كشر» و«حب أحلى من حب» و«بنت اسمها محمود» وغيرها.