في ليلة من العمر كان بإنتظارها الكثير من الناس.. احتفلت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي بزفافها على رجل الأعمال السعودي سلطان عبداللطيف، في حفل زفاف أسطوري أقيم في فندق أرماني برج خليفة في دبي، والذي يعتبر من أفخم فنادق الإمارات.

وشهد حفل الزفاف حضور عدد من الشخصيات السياسية المرموقة والسفراء وعدد كبير من الإعلاميين والنجوم منهم لجين عمران وعلا الفارس ومهيرة عبدالعزيز والفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب والفنانة السعودية وعد والإعلامي اللبناني نيشان الفنان الإماراتي حسين الجسمى، والعراقي ماجد المهندس ووليد الشامي وهند البحرينية وفايز السعيد وعبادي الجوهر وغيرهم.



وفي تفاصيل انشترت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تداول مستخدمون معلومات عن فستان الزفاف والمجوهرات التي ارتدتها بلقيس تذكر أن الفستان من تصميم يحتوي على 24 ألف قطعة ألماس واستغرق 15000 ساعة عمل، أما المجوهرات كانت قد صممت خصيصاً لها من لازوردي.



واختارت بلقيس الولايات المتحدة الأميركية لقضاء شهر العسل مع زوجها.



4 زفات

وأحيت الفنانة السعودية وعد حفل الزفاف، وقدمت وصلة غنائية لمدة ساعة ونصف.

وأشعلت والدة بلقيس، زوجة الفنان أحمد فتحي، المسرح برقصها على أنغام الأغاني التي قدّمتها وعد.

وحضّر العروسان لـ4 زفّات: حجازية، مغربية، مصرية ويمنية، وزفة بلقيس الخاصة بصوت الفنان الإماراتي حسين الجسمي، أما زفة العريس فكانت بصوت الفنّان السعودي راشد الماجد.

وأطلّت بلقيس بفستانين خلال الحفل، الأول للمصممة السعودية تيما عابد، أما الفستان الثاني كان من تصميم اللبناني نيكولا جبران، في حين ارتدى زوجها الزي السعودي حتى الساعة الـ12 ثم يرتدي بذلة رسمية من تصميم كافالي.



اطلالة جريئة

وأشعلت عبد الوهاب الانترنت برقصها بفستانها الزهري مع عقدٍ من الألماس، بواحدة من أجرأ اطلالاتها على الإطلاق.وظهرت الفنّانة المصرية وهي تهنّئ العروسين، ثمّ بدأت بالرقص مع العروس، بفستانها الذي وصف بانه كاشف للجسم بشكل زائد ، ما اوقعها بموقف محرج.

موقف محرج

لكن المتابعين لبلقيس لم تغب عنهم أدق التفاصيل، فقد تداولوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تعرَّضت فيه لموقف محرج وهي مع عريسها رجل الأعمال السعودي سلطان عبداللطيف.

فبينما كانت تقف مع زوجها سقط الجزء العلوي من الفستان، المرصع بالماس من تصميم السعودية تيما العابد،وحظي هذا المقطع بالعديد من المشاركات والتعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي .