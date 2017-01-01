كشف برنامج ET بالعربي كواليس الحلقة التي اثارت جدلاً واسعاً، من برنامج “عائشة” التي صورها “سلطان الطرب” جورج وسّوف في تونس على قناة “التاسعة”.

ونشر برنامج MBC مشاهد حصرية من الحلقة لافتاً إلى الاشاعات التي تم ترويجها حول سرقة حقيبة “الوسوف” في المطار التونسي، فأوضح أن حقيبة مدير اعماله هي التي اخذت بالخطأ من قبل احد المسافرين الاخرين.

وأشار ET بالعربي إلى أن مقدمة البرنامج عائشة بن عثمان اضطرت لإلغاء العديد من الفقرات بسبب جورج وسوف، إضافة الى اخراج الجمهور الحاضر لان “ابو وديع” لم يكن قادراً على سماع نفسه خلال البروفات، ولكن في المقابل استقبل الوسوف عدد من معجبيه في الاستوديو، الأمر الذي لم تتحدث عنه التقارير التي دارت حول الحلقة.

وبيّن البرنامج أن وسّوف تحدث بصراحة كاملة عن مواضيع كثيرة، بخاصة علاقته مع شركة “روتانا”، وشنّه هجوماً عنيفاً على مواطنته اصالة معتبراً أنها “خائنة” على حد قوله.