قال الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، ووزير الأثار الأسبق، إن علاقته بالفنان القدير الراحل عمر الشريف، قوية جدا، قائلا: "مكناش بنفترق.. الراحل كان يحب مصر حبا من الدرجة الأولى".

وكشف "حواس" خلال لقائه ببرنامج "نظرة"، على قناة "صدى البلد"، أن كل ما قيل عن الراحل عمر الشريف بشأن ديانته اليهودية، كانت أو المسيحية،؛ بأنها مجرد أكاذيب ليس إلا، مشددا على أن: "إيمانه كان قويا، وكان بيعرف ربنا كويس جدا".



وأشار إلى أن عمر الشريف عندما أصيب بأزمة قلبية دعا الله إذا شفاه من المرض سيمتنع عن شرب السجائر، مشيرًا إلى أنه كان يعشق الإيطاليين بشكل غريب وهم أيضا كانوا ولا يزالون يعشقونه، مؤكدًا أنه كان مثقفًا ومطلعًا لكل ما له علاقة بعالم الآثار.