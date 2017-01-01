انهالت الانتقادات على الممثل الأميركي الشهير شارلي شين بعد أن غرد على تويتر مساء الخميس متمنياً “موت الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب”.

واعتبرت معظم التغريدات التي أتت رداً على أعلى ممثلي التلفزيون الأميركي أجراً في الولايات المتحدة الأميركية، أن ما تفوه به شين سيئ للغاية. كما تساءل بعض المغردين “كيف وصلنا إلى حد نتمنى فيه الموت للآخرين لمجرد اختلافنا معهم في السياسة؟!”.

وشهد تويتر ما يشبه “حرب تغريدات” إلا أن سهامها أتت بمعظمها باتجاه مارتن.

لكن ابن الممثل الأميركي مارتن شين لم يكتف بذلك، بل انتقد في تغريدة أخرى الجمعة وسائل الإعلام والمعلقين الذين اعتبروا تغريدته مقيتة قائلاً: “أنا لم أكن أتكلم معكم!”.

وكان شين كتب على حسابه على تويتر الخميس “أرجوك يا الله خذ ترمب”، مكرراً إياها 6 مرات!