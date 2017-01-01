القاهرةـ محمد صلاح

بعد غياب استمر أكثر من 4 سنوات عن مجال التمثيل، فاجأت النجمة الشابة مي نور الشريف الجميع بإعلان قرارها بالعودة من جديد للظهور في الأعمال الدرامية من خلال مسلسل «هجرة الصعايدة» الذي ستبدأ تصويره خلال ايام قليلة، وتدور أحداثه في فترة الأربعينات، وهو بطولة وفاء عامر وسلاف فواخرجي وشريف سلامة وعمرو عبدالجليل ومنال سلامة ورشوان توفيق وأحمد فؤاد سليم ومحمود الجندي من تأليف ناصر عبدالرحمن، وأفصحت مي عن دورها بأنها تجسد دور فتاة قاهرية تدعى «صفية» وتتسم بالطيبة الزائدة.

وعن سر ابتعادها السنوات الأربع الماضية، قالت مي لـ«الأنباء»: ابتعادي كان لأسباب شخصية لا تهم أحدا سوى افراد أسرتي فقط، ولن أفصح عن اي شيء على الأقل في الوقت الحالي، ولن أجعل حياتي الشخصية متاحة للمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، فقد تعلمت من والدي «رحمه الله» ألا أنزلق للرد على شائعات لا تفيد إلا من أطلقها، لذلك تجاهلت العديد من الشائعات الساذجة خلال الفترة الماضية، وكان قرار عودتي سببه اني وجدت العمل الذي انتظره للظهور من جديد على الشاشة، رغم اني تلقيت العديد من الأعمال ولكنها لم تجذبني.

وعن سر رشاقتها وظهورها بشكل مختلف، قالت: اتبعت نظاما غذائيا مكثفا ودقيقا لفترة طويلة مع ممارسة الرياضة باستمرار، مع التوقف النهائي عن بعض العادات الغذائية السيئة التي تزيد الوزن، ووجدت نفسي أكثر إشراقا وسعادة وراحة نفسية بعد إنقاص وزني وتغير معها أسلوبي في اختيار ملابسي وتسريحة الشعر والمكياج البسيط فظهر للناس بـ «نيو لوك» جديد.