نقلت الفنانة المغربية ابتسام تسكت، ، لإحدى المصحات الخاصة إثر تعرضها لوعكة صحية، بعد إحساسها بألم شديد في بطنها، معتقدة أنه تسمم، لتفاجأ فيما بعد بأنها تعاني من «الزائدة الدودية»، ليتم إدخالها غرفة العمليات في حالة مستعجلة.

وطلب رحال الوزاني مدير أعمال المغربية ابتسام تسكت من جمهورها المغربي والعربي الدعاء لها بالشفاء، وذلك بعدما دخلت إلى المستشفى من أجل إجراء عملية جراحية، وكتب رحال عبر حسابه الخاص على «انستغرام»: «كم هي محتاجة لدعوات محبيها.. ادعوا لها من قلبكم بنجاح العملية إن شاء الله»، إلا أنه لم يكشف عن المشكلة الصحية التي تعاني منها ابتسام أو عن المستشفى الذي ستخضع فيه للعملية».

ونشرت الصفحة الرسمية للفنانة ابتسام تسكت تدوينة، جاء فيها: «محبو الفنانة ابتسام تسكت.. نطمئنكم الحمد لله هي بخير وتم خروجها من غرفة العمليات، بالسلامة بفضل من الله ثم فضل دعواتكم لها بعد إزالة الزائدة الدودية، لكن بطبيعة الحال تحتاج الى وقت للراحة».

يذكر أن ابتسام تسكت قد انتهت مؤخرا من تصوير مشاهد فيلمها الذي أدت فيه دور البطولة تحت عنوان «ألو ابتسام».