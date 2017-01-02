قالت النجمة اللبنانية مايا دياب إنها قررت الظهور كعروس في سهرة رأس السنة مع الإعلامي عمرو أديب، تقديرا له ولقناة On E.

ومع استقباله لمايا دياب في الحلقة عبّر عمرو اديب عن دهشته واعجابه بأطلالتها قائلة: “أنا منبهر ايه ده” بدورها ردت مايا بالقول: “أنا عروسة عمرو اديب في الـ 2017 هذا قرار قررناه انا ونيكولا جبران”.

وتابعت بالقول: “شو بدنا نعمل لعمرو اديب ليلة راس السنة على اون تي في غير ان اكون عروسة التلفزيون مع احلى واهضم واكثر انسان مثقف واحلى صحافي في العالم العربي واحلى اعلامي عمرو اديب”.

التحريض على الفسق والفجور



وكانت النيابة المصرية قد باشرت التحقيق في البلاغ الذي يتهم الفنانة مايا دياب، بالتحريض علي الفسق والفجور من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، والظهور علي القنوات الفضائية.

كان أحمد إمام المحامي قد تقدم ببلاغ ضد، الفنانة مايا دياب بأنها في الفترة الأخيرة اعتادت علي إطلاق التصريحات التي تحرض على الفسق والفجور، ونشر الرذيلة في المجتمع، كما تعمل علي إثارة الشهوات والغرائز لمن يشاهدها.

وأضاف البلاغ أن “دياب” عرضت فيديو لها علي مواقع التواصل تحرض من خلاله علي المساكنة والمعايشة بين الرجل والمرأة قبل الزواج، كما تحرص خلال تواجدها في البرامج التليفزيونية، على سرد نكات إباحية، بقصد إثارة الشهوات والغرائز، وتتعمد نشر فيديوهات على مواقع التواصل تظهر فيها أجزاء كبيرة من جسدها عارية.





