في لقاء نادر للفنان «عمرو دياب» مع الإعلامي «مفيد فوزي»، قال «دياب»: «أتمنى أن أكون موضة وألا أكون موضة في الوقت ذاته، فإذا كنت موضة فهذا يعني أن لي وجود وكيان، وفي الوقت نفسه أتمنى ألا تنتهي الموضة الخاصة بي»، لافتًا إلى تعرض أبناء جيله من المطربين للظلم من قبل كبار الفنانين مثل الموسيقار محمد الموجي.

وفي اللقاء النادر الذي عرضه الإعلامي وائل الإبراشي لأول مرة، في برنامج «الطبعة الأولى»، المذاع على فضائية «دريم»، مساء السبت، رد «دياب»، على اتهام الموسيقار محمد الموجي، لأبناء جيله ووصفهم بأنهم «أبناء غير بررة وأولاد عاقين»، وأنهم جيل بلا أساتذة يملأهم الغرور.

وأكد «دياب»، أن الموسيقار محمد الموجي استمع إلى عدد محدود من أبناء جيله من المطربين، مضيفًا: «عندما لم يحظوا على إعجابه اتهم جيلنا كله بالفشل».

وأضاف، أنه درس بأكاديمية الفنون، وتعلم ما وصفه بـ«الفن القديم» في الأساس، قائلًا: «وفقًا لدراستي فأنا لا أسمع أعمالي، ولكن أسمع الأعمال القديمة؛ لأنها الأصل والدراسة بالنسبة لنا».

وتابع: «هناك الكثير من المطربين الذين درسوا بشكل جيد، وعلى قدر جيد من الفهم، ولكن الأزمة أن الحلو بيدخل في الوحش، والمسألة بتبقى هيصة، وبالنسبة لي فأنا مخدتهاش ضربة حظ، لكن بذلت الكثير من الجهد حتى وصلت للمرحلة الحالية».