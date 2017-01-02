أكد الفنان وليد توفيق أن نصيحته الأساسية للفنانين الشباب حاليا هي أن يبتعدوا عن الغرور، وقال: هذا الموضوع هو الأهم لأن هنالك نوعا جديدا من النجومية يستعملونه، ونوعا من الهالة غير الفنية، فالنجم لا يحتاج الى مرافقين كي يكون نجما، والكاريزما هي الأهم وهي التي تجعل حضور الفنان اقوى.

وأضاف توفيق، في تصريحات له: «بعض الفنانين قدموا أغنية واحدة واصبح لديهم مرافقون، وهذا الأمر يضرهم اكثر مما ينفعهم بالمستقبل لأنهم يعطونهم اكثر من حجمهم، فكلمة نجم ليست سهلة، ولكن هناك فنانين لديهم مستقبل، لن اذكر أسماء، لأني بعض الأحيان أتوقع نجومية احد الفنانين ثم يخيبون أملي، وهذا حصل في بعض المرات».