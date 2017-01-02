عادت الفنانة هيفاء وهبي إلى لبنان من مصر بعد زيارة لمدة يومين، حيث حرصت على حضور حفل زفاف الفنانة ساندي. وأفادت المعلومات بأن هيفاء وافقت على بطولة مسلسل «شفيقة ومتولي» الذي سيعرض في رمضان المقبل، بعد أن اعتذرت سيرين عبدالنور عن عدم اداء الدور خوفا من المقارنة بالراحلة سعاد حسني التي جسدت دور شفيقة في فيلم سينمائي يدور حول نفس القصة ويحمل نفس العنوان.



وسبق للفنانة دنيا سمير غانم أن اعتذرت أيضا عن المسلسل لنفس أسباب سيرين إلى أن رسا الدور على الفنانة سمية الخشاب، التي أعلنت استعدادها للقيام ببطولة في المسلسل، من دون أن يحصل اتفاق بينها وبين القيمين على العمل إلى أن رشح المخرج عطية أمين الفنانة هيفاء وهبي للدور بعد أن انتهى المؤلف جابر عبدالسلام من كتابة الحلقات كاملة. ولم يخل قبول هيفاء بالدور من بعض الشروط، من بينها، حسب موقع «سيدتي نت»، أن يكون الإنتاج ضخما لكي يخرج المسلسل بشكل لائق، كما طلبت إجراء بعض التعديلات، لكي لا تأتي تجربتها مكررة لتجربة الراحلة سعاد حسني، علما ان المسلسل سيضم عددا من الاستعراضات والأغنيات.