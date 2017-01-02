القاهرة ـ محمد صلاح

شهدت احتفالات المطربين والمطربات في رأس السنة تواجد عدد كبير من النجوم في الفنادق وحضورا جماهيريا رغم ارتفاع اسعار التذاكر وبرودة الجو.

«الأنباء» رصدت اهم الحفلات وكواليسها، حيث تألق النجم اللبناني وائل جسار في آخر فقرات حفل رأس السنة الذي اقيم داخل فندق الكونراد بحضور عدد كبير من الجمهور من مختلف الجنسيات العربية، وابدع بالعديد من أغانيه الشهيرة التي اشعلت وصلات الرقص المتتالية طوال فقرته التي تخللتها الصور التذكارية بطريقة «السيلفي» مع الحضور.

وقامت المطربة الشعبية أمينة والمطرب الشعبي عمر ربيع والراقصة الاستعراضية دينا بإحياء حفل رأس السنة الذي اقيم داخل الفندق نفسه بمشاركة الراقصة الارمينية صافينار.

ووقع اختيار النجمة سميرة سعيد على إحياء حفل ساهر في فندق سميراميس بحضور عدد كبير من الجمهور من مختلف الجنسيات العربية. وتألقت «الديفا» كما يطلق عليها محبوها وقدمت عددا كبيرا من أغاني ألبومها الأخير «عايزة أعيش»، بالإضافة إلى أغانيها الشهيرة، ونالت إعجاب محبيها الذين قدموا لها باقات الزهور وتبادلوا معها الصور التذكارية بطريقة «السيلفي» مما استدعى تواجد عدد من الحرس الخاص بجوارها على خشبة المسرح لمنع التدافع، وشاركها الحفل المطربة الشابة ناعوم والمطربة المغربية سوار.

اما الفنان تامر حسني فقد احيا حفله داخل فندق النيل ريتز كارلتون، واشعل الحفل بوصلات الرقص طوال فقرته بأغانيه الشهيرة التي امتدت لقرابة الساعتين تخللهما العديد من صور «السيلفي» ايضا.