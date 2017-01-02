يبدو أن الفترة المقبلة ستشهد منافسة رجالية يشكلها الثلاثي إياد نصار، مكسيم خليل وشريف سلامة من خلال برنامج «قعدة رجالة»، الذي أوشك على العرض مع بدايات 2017، ومن اسم البرنامج يبدو كأنه جاء تقليدا لبرنامج «نفسنة» الذي تقدمه الفنانة انتصار مع هيدي كرم، بدرية طلبة وهايدي موسى.

وفي هذا الصدد، قال الفنان إياد نصار إنه لا يقلد أحدا ولا يسعى إلى التقليد في أي عمل فني يقدمه، فكيف إن كان في أول برنامج يطل خلاله مذيعا، وهو لن يطل على جمهوره في شكل أي فنان آخر مع اعتزازه بصداقة الجميع، ولكن «قعدة رجالة» في البداية كان من الممكن أن يشبه «نفسنة» أو أي برنامج آخر ومع جلسات طويلة ضمت فريق الإعداد تم تطويره ليصبح مختلفا تماما، معتبرا أن سر تميز البرنامج هو أنه يضم ثلاثة فنانين، حيث يشارك معه مكسيم خليل وشريف سلامة.

وعن وجود غيرة بينهم أثناء اختيار فقرات البرنامج من حيث البدء مع النجم الأول، قال نصار، في تصريحات صحافية له إن البرنامج يتطلب وجود ثلاثة مذيعين أو فنانين ولذلك لا توجد غيرة إطلاقا، معتبرا أنهم كفريق عمل يسعون لأن يظهر البرنامج بأفضل ما يمكن.

وعن تصويره للبرنامج بالرغم من انشغاله بالجزء الجديد من مسلسل «الجماعة» للكاتب وحيد حامد، أوضح اياد نصار أن عمله مذيعا لن يعطله عن أعماله الفنية، ولا يمكن أن يعتذر عن المسلسل الذي شهد ميلاده الفني في مصر وكان من أهم الأعمال التي شارك فيها.