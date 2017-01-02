«تسببت صفحة موثقة باسم الفنانة السورية كندة علوش على «فيسبوك» في تعرضها لهجوم حاد خلال اليومين الماضيين بعدما نشرت فيديو لها مع خطيبها الفنان عمرو يوسف خلال وجودهما معا بحضور الفنانة بوسي التي غنت «كل البنات بتحبك»، حيث كتبت الصفحة رسالة بأن «كل البنات تحبه.. لكنه يحب كندة فقط».

وتعرضت علوش لهجوم من الفتيات عبر الصفحة ووصفوا ما كتبته بـ «كيد البنات» بعد إعلان ارتباطها بيوسف، وتلقت تعليقات عديدة سلبية، فيما نشرت مواقع عدة الخبر منسوبا لها استنادا لتوثيق الصفحة بالعلامة الزرقاء، لكن علوش وعبر صفحتها الحقيقية التي يتابعها أكثر من 3 ملايين شخص، نفت علاقاتها بهذا المنشور بشكل غير مباشر. وأكدت على أن صفحتها الوحيدة هي هذه الصفحة التي تستخدمها لتنفي الشائعة عبرها، وطالبت بعدم نشر الشائعات.