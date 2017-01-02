أكدت بعض الممثلات أن الغياب عن الجمهور لبعض الوقت بدلا من التواجد بعمل فني ضعيف لا يؤثر في شعبية الفنان.

وتفضل الفنانة درة أن تغيب عن الجمهور لبعض الوقت للتحضير لعمل جيد يضيف لمشوارها الفني على التواجد بعمل ضعيف لا يعجب الجمهور، قائلة: «كم من ممثلين غابوا عن الدراما لبعض الوقت ثم عادوا للجمهور بأعمال قوية، فإن الغياب لم يؤثر سلبا على شعبيتهم، وجماهيريتهم، وتواجدهم»، مؤكدة إمكانية تقديمها لعمل درامي خارج رمضان لأن العرض الدرامي ليس مرتبطا فقط بهذا الشهر.

وتتفق الفنانة ريهام عبدالغفور مع هذا الرأي قائلة: «لا تتوقف نجومية الفنان على غيابه فترات طويلة ولا أعتقد أن الجمهور ينظر إليه من هذه الناحية، بل يحفر اسم الفنان المحبوب في قلوب المشاهدين». وترى أن الفنان لو غاب طويلا فلن يؤثر ذلك على نجوميته وشعبيته، مشيرة إلى هناك نجوما ابتعدوا وعندما عادوا فوجئوا بلهفة الجمهور إليهم، لذلك حققوا نسبة مشاهدة عالية ولمع نجمهم من جديد وبسرعة.

وعزت الفنانة أنوشكا السبب الأهم في غياب الفنان إلى عدم وجود شخصية تناسبه أو الدور الذي يعجبه ولكن فور عودته تلمع نجوميته بلمح البصر. وتقول إنها غابت عن الساحة الفنية وعندما عادت ضاعفت جهدها وما زالت تعمل تاركة للجمهور الحكم، مؤكدة ان النجومية لن تأتي بين يوم وليلة بل تحتاج إلى جهود كما فعل كبار الفنانين.

وربطت الفنانة غادة عادل شعبية الفنان بحرصه على عدم الظهور إلا من خلال عمل جيد يحقق لجمهوره متعة الفكر والمشاهدة، مشيرة إلى أن تحقيق حضور دائم قد يؤثر على هذه الجماهيرية، لاسيما إذا كان عبر أعمال غير مناسبة لا تضيف إلى الفنان أو إلى الجمهور.