

شهد الوسط الفني في العالم العربي مواقف طريفة عدة عام 2016.



أظهرت هذه المواقف جانباً إنسانياً آخر في هؤلاء الفنانين، وتفاعل معها المستخدمون العرب على مواقع التواصل الاجتماعي، إليكم أبرز 4 مواقف:



1. عناق أحمد حلمي ومنى زكي



فازت الفنانة المصرية منى زكي، بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "أسوار القمر"، في حفل توزيع "جوائز السينما العربية".



لكن الإنجاز تحوّل إلى مادة طريفة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما استمهل زوجها، الممثل أحمد حلمي، السيناريست تامر حبيب، ليحضن زكي.

2. ردّ محمد هنيدي على زكي وحلمي



بدوره، علّق الممثل المصري محمد هنيدي، بطريقة كوميدية على المواقف الرومانسية بين زكي وحلمي على مواقع التواصل الاجتماعي.



وكانت زكي هنأت حلمي، بعد تكريمه في "مهرجان القاهرة السينمائي"، وكتبت "ألف مبروك يا حبيبي التكريم، دايماً يا رب أشوفك فرحان وفي أحسن صحة ونجاح، بحبك فوق الوصف".



وردّ عليها حلمي "نجاحي سبب وجودك في حياتي، إنتي جوهره وتاج على رأسي".



لم يفوّت هنيدي الفرصة للمزاح، مستعيناً بصورة من فيلم "صعيدي في الجامعة الأميركية".

3. فيفي عبده في حفل زفاف



حضرت الفنانة المصرية فيفي عبده، زفافاً، خلال تواجدها في حفل فعاليات "المنتدى العربي الأول للثقافة والإعلام"، بعد إصرار شباب حفل الزفاف على حضورها.



وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وصور طريفة من الحفل.

4. نجوى كرم في "مهرجان جرش للثقافة والفنون"



تعرّضت المغنية اللبنانية نجوى كرم، لموقف طريف، أثناء تواجدها في "مهرجان جرش للثقافة والفنون" في الأردن.



وكان أفراد الأمن منعوا إحدى معجباتها من الصعود إلى المسرح، لكن كرم أصرت على الأمر.



بعد صعود المعجبة، حملت كرم ودارت بها وقبلتها، وسط تصفيق حار من الجمهور.