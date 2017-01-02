مع نهاية عام 2016، يبدو أنه سيظل يحمل الذكرى الأصعب للفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز نجل الراحل محمود عبد العزيز الذي رحل قبل شهر ونصف الشهر.

وعلى الرغم من رحيل عبد العزيز إلا أن نجله ظل محافظا على عادته مطلع كل عام، وذلك بعدما قام بنشر صورة تجمعه بوالده الراحل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وعلق محمد عبد العزيز على الصورة قائلا: "زي كل سنة، أول صورة في السنة الجديدة، ببوس إيدك وببوس راسك يا ضهري وسندي حتى وانت مش موجود".

ووجه محمد عبد العزيز الحديث إلى والده الراحل قائلا: "وحشتني قوي يا أحلى وأغلى وأحن أب"، ثم وجه التهنئة إلى أصدقائه وجمهوره بمناسبة العام الجديد، وتمنى لهم ألا يفقدوا عزيزا عليهم، وأن يكونوا مطمئنين على أحبائهم، كما طلب منهم قراءة الفاتحة والدعاء لوالده ولكل من رحلوا.

وتأتي رسالة محمد محمود عبد العزيز إلى والده في مطلع العام الجديد، بعد أن كشف عن آخر ما قاله قبيل وفاته قبل أيام، وكان محمود عبد العزيز قد رحل بعد معاناة مع المرض لم يتم الكشف عن كامل تفاصيلها، واكتفى نجله وقتها بالتأكيد على كونه لا يعاني من مرض خطير، قبل أن يتفاجأ الجمهور برحيل النجم.