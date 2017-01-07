بدء تصوير المسلسل سيكون منتصف الشهر الجاري

أعمال فنية عدة جمعت النجمين ميرفت أمين وحسين فهمى قبل انفصالهما وبعدها أيضا، ليعود الاثنان للتعاون مجددا بعد فترة غياب طويلة، من خلال مسلسل «قصر العشاق»، من تأليف محمد الحناوي وإخراج عمر عبدالعزيز وإنتاج ممدوح شاهين، الذي من المقرر أن يدخل سباق دراما رمضان المقبل، ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من نجوم زمن الفن الجميل والمبتعدون عن الدراما منذ عدة سنوات، منهم سهير رمزي وعزت العلايلي وفاروق الفيشاوي وبوسي، فضلا عن عدد كبير من الوجوه الشابة.

وسلم المؤلف محمد الحناوي 15 حلقة الأولى من العمل بالفعل الى المنتج ممدوح شاهين، الذي أرسل الحلقات لنجوم المسلسل، ليبدأوا التحضيرات الفعلية للشخصيات التي يجسدونها.

وقال المنتج ممدوح شاهين، في تصريحات صحافية له، إن بدء تصوير المسلسل سيكون منتصف الشهر الجاري، وتم بالفعل وضع خطة زمنية بناء على هذا الموعد، لافتا إلى قيام المخرج عمر عبدالعزيز بإجراء عملية جراحية في عينه وهو ما أخر موعد بدء جلسات العمل، وأشار شاهين إلى أن المسلسل يضم أيضا مجموعة كبيرة من النجوم الشباب جار التعاقد معهم، بجانب أسماء كبيرة تم التعاقد معها، وسيتم الإعلان عنهم بمجرد إبرام العقود. وأضاف شاهين أن أحداث العمل تدور في إطار اجتماعي رومانسي كوميدي حول التغيرات التي شهدتها الساحة الاجتماعية خلال العقدين الأخيرين، ويقارن بين طريقة الجيل السابق والحالي، ملمحا إلى أن مؤلف العمل محمد الحناوي انتهى من كتابة نصف حلقات المسلسل بعد تعديلها، استعدادا لبدء التصوير، والمسلسل من الأعمال الضخمة إنتاجيا للغاية، نظرا لكم النجوم المشاركين فيه سواء من الجيل الماضي أو الحالي.

من جانبها، أكدت ميرفت أمين، في تصريح لها، أنها منشغلة حاليا بتصوير فيلمها «ممنوع الاقتراب والتصوير»، وعقب الانتهاء منه في خلال 10 أيام، ستبدأ على الفور بالتحضير لهذا العمل، خاصة أنها معجبة بالسيناريو إلى حد كبير، وبالعلاقات الاجتماعية والأسرية التي تقدمها حلقات المسلسل.

يذكر أن المنتج ممدوح شاهين يعرض له حاليا وحصريا على شبكة قنوات النهار مسلسل «السبع بنات»، من بطولة علا غانم وإيمان العاصي وريم البارودي وفريال يوسف وحجاج عبدالعظيم وحسام الجندي وعماد رشاد، تأليف أحمد صبحي، ومن إخراج محمد النقلي.