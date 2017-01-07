أكدت المخرجة إيناس الدغيدي أن هناك شخصا ينتحل صفة مدير أعمالها يدعى «محمد» يقوم بالنصب على الشباب ويتحصل منهم على مبالغ مالية في مقابل مشاركتهم في أفلامها المقبلة، وذلك من خلال حسابات مزيفة أنشأها باسمها عبر موقعي التواصل الاجتماعي «تويتر» و«فيسبوك».

وقالت إيناس الدغيدي، في تصريحات صحافية لها: «فوجئت بفتاة من الإسكندرية استطاعت أن تحصل على رقم تلفوني أخبرتني بأن هناك شخصا يدعى محمد أكد أنه مدير أعمالي وحصل منها على مبلغ مالي مقابل أن تشارك في فيلمي المقبل، وهذا تكرر مع شباب غيرها غاويين تمثيل، فطلبت منها الإبلاغ عنه وتحصلت على رقم تلفونه واتصلت به وهددته أن يعيد المبالغ التي حصل عليها من الشباب وإلا سأقوم بالإبلاغ عنه».

وأشارت الدغيدي إلى أنها ليس لديها أي مدير أعمال يتحدث باسمها على مدار مشوارها الفني، الى جانب عدم وجود أي حسابات خاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي لأنها لا تحبها، وأي صفحة موجودة عليها هي مزيفة، مطالبة رواد هذه المواقع عدم تصديق أي شخص يتواصل معهم على أنه هي حتى لا يتعرضوا للنصب.