تعرضت الفنانة شكران مرتجى لحالة إغماء خلال وجودها في العاصمة اللبنانية (بيروت)، وقالت شكران: «لقد تعرضت للإغماء خلال تصوير أحد المشاهد الدرامية في مسلسل «مذكرات عشيقة سابقة» للمخرج هشام شربتجي، حيث كنت أؤدي مشهدا صعبا جدا وفيه كمية هائلة من المشاعر واندمجت مع الشخصية بشكل كبير فوصلت إلى حالة من فقدان الوعي والإغماء لأكثر من خمس دقائق».

وأضافت مرتجى، حسب موقع «نواعم»: «من الخطأ أن يندمج الممثل لهذا الحد مع الشخصية وأن يتحول إلى حالة مشابهة لهذا الحد، حيث وجب علي الفصل بين الحالة العامة للشخصية التمثيلية وبين الحالة الحقيقية لأن ذلك مؤذ أحيانا»، كاشفة أنها تعرضت لحالة مشابهة في عام 1997 عند تصوير مشاهدها في مسلسل «الثريا» من إخراج هيثم حقي، وذلك بعد تأديتها لأحد المشاهد الصعبة والمؤثرة في العمل، كما حصل في مسلسل «مذكرات عشيقة سابقة».

من جهة أخرى وبالتزامن مع تصوير مسلســـل «مذكرات عشيقة سابقة»، تتابع شكران فــي الوقـــت الحالي تصوير دور البطولة في مسلسل «وردة شامية» برفقة الفنانة السورية سلافــة معمار، وتجسد مرتجى ومعمار دوري الشقيقتيــن في بطولة العمل الذي يحمل روح «ريا وسكينـــة»، لكن بطابع «البيئة الشامية»، وبخطوط دراميـــة وحبكة تبتعد عن العمل المصري التاريخي الــذي قدم في المسرح وعلى الشاشتين الذهبية والفضيــة.

واختارت معمار ومرتجى عدم الكشف عن ملامح شخصيتيهما من حيث الشكل، حفاظا على عنصر المفاجأة للمشاهد الذي سيراهما كما لم يشاهدهما من قبل، وتبدأ وتيرة الأحداث بالتصاعد فتقود الأختين إلى سلسلة من الجرائم، بعيدا عن المواقف الكوميدية التي «قد تمر كموقف حياتي طبيعي» وفق قول مرتجى التي أضافت: «الفتاتان تتعرضان للتعذيب والظلم، ما يشكل عاملا نفسيا أساسيا في سلوكهما».